Ратаковски сверкнула упругими ягодицами в бикини: пикантное фото

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая является одной из самых смелых и раскрепощенных моделей в мире, показала поклонникам пикантное фото.

27-летняя модель позировала в откровенном бикини, подчеркивающем достоинства ее фигуры. В особенности взгляды фанатов были прикованы к ее упругим ягодицам. Сексуальный снимок модель опубликованы в социальной сети Instagram.

Так, Ратаковски примерила на себя соблазнительный купальник, который практически не прикрывает заднюю часть ее тела.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 14 Июн 2018 в 11:32 PDT

Снимок за короткое время собрал почти 1,3 миллиона лайков от восторженных фанатов, а также несколько тысяч комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Эмили Ратаковски похвасталась шикарной фигурой и глубоким декольте.