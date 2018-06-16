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Ратаковски сверкнула упругими ягодицами в бикини: пикантное фото

1.3тЧитать новость на украинском

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая является одной из самых смелых и раскрепощенных моделей в мире, показала поклонникам пикантное фото.

27-летняя модель позировала в откровенном бикини, подчеркивающем достоинства ее фигуры. В особенности взгляды фанатов были прикованы к ее упругим ягодицам. Сексуальный снимок модель опубликованы в социальной сети Instagram.

Так, Ратаковски примерила на себя соблазнительный купальник, который практически не прикрывает заднюю часть ее тела.

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Снимок за короткое время собрал почти 1,3 миллиона лайков от восторженных фанатов, а также несколько тысяч комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Эмили Ратаковски похвасталась шикарной фигурой и глубоким декольте.

Персона
Эмили Ратаковски
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