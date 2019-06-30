Ратаковски сверкнула голыми ягодицами: пикантные снимки

Американская супермодель, звезда обнаженных Instagram-фотосессий Эмили Ратаковски, взбудоражила сеть пикантным фото.
Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который был сделан в рамках рекламной кампании газированного напитка Drinkbabe.
Эмили Ратаковски
Instagram @emrata
"Как шеф-повар Drinkbabe, я настоятельно рекомендую делать этот напиток вашим любимым все лето 2019. Не поймайте меня на пляже без него", – подписала она.
На снимке загорелая Ратаковски позировала в откровенном купальнике с огромным макетом банки этого напитка. Она стояла спиной к объективу, продемонстрировав упругие ягодицы и стройные ноги.
Поклонники обратили внимание, что в этом образе модель дополнила образ стильными часами. В комментариях даже предположили, что это Rolex. "Отличный контент", "Хорошие персики, дорогая", – написали поклонники.
Ратаковски в рекламе напитка
Instagram @drinkbabe
Ратаковски
Instagram @drinkbabe
Эмили Ратаковски
Instagram @drinkbabe
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ратаковски посетила модный показ в откровенном платье, которое еле сдерживало ее грудь.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram