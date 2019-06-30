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Ратаковски сверкнула голыми ягодицами: пикантные снимки

1.4тЧитать материал на украинском

Американская супермодель, звезда обнаженных Instagram-фотосессий Эмили Ратаковски, взбудоражила сеть пикантным фото.

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который был сделан в рамках рекламной кампании газированного напитка Drinkbabe.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Instagram @emrata

"Как шеф-повар Drinkbabe, я настоятельно рекомендую делать этот напиток вашим любимым все лето 2019. Не поймайте меня на пляже без него", – подписала она.

На снимке загорелая Ратаковски позировала в откровенном купальнике с огромным макетом банки этого напитка. Она стояла спиной к объективу, продемонстрировав упругие ягодицы и стройные ноги.

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Поклонники обратили внимание, что в этом образе модель дополнила образ стильными часами. В комментариях даже предположили, что это Rolex. "Отличный контент", "Хорошие персики, дорогая", – написали поклонники.

Ратаковски в рекламе напитка

Ратаковски в рекламе напитка

Instagram @drinkbabe

Ратаковски

Ратаковски

Instagram @drinkbabe

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Instagram @drinkbabe

Ратаковски сверкнула голыми ягодицами: пикантные снимки
Ратаковски сверкнула голыми ягодицами: пикантные снимки

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ратаковски посетила модный показ в откровенном платье, которое еле сдерживало ее грудь.

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Персона
Эмили Ратаковски
Теги
Красоташоу-бизнесмодельфотосессия
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