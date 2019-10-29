Ратаковски снялась полностью голой: эротическое фото

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками очередным эротическим снимком.

Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Ратаковски позировала полностью голой на диване, прикрыв интимные части тела руками.

"По утрам дома", — написала модель.

Эмили Ратаковски Фото из Instagram

Эмили Ратаковски полностью оголилась на камеру Фото из Instagram

В комментариях под публикацией поклонники написали, что Ратаковски выглядит очень сексуально.

"Красивая", "Хотел бы я быть тем псом на фото", "Горячая и сексуальная", "Сводишь меня сума", — написали люди.

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Эмили Ратаковски оголилась на камеру Фото из Instagram

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Эмили Ратаковски в откровенном купальнике Фото из Instagram

Эмили Ратаковски сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Эмили Ратаковски полностью оголилась на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Ратаковски озадачила поклонников поддержкой бодипозитива, популярность которого растет с каждым годом. Она снялась в провокационной фотосессии для модного глянца Harper's Bazaar, продемонстрировав небритые подмышки.

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