Глаз не оторвать: Ратаковски, Шейк и другие звезды с самым красивым бюстом

В мире есть несколько вещей, на которые можно смотреть если не бесконечно, то очень долго и с удовольствием, и красивый женский бюст определенно одна из них.
OBOZREVATEL собрал список знаменитостей, которые могут похвастаться красивой грудью.
Миранда Керр
36-летняя австралийская модель — обладательница шикарного бюста, правда, как она сама признавалась, ненатурального. Она решила обратиться к пластическому хирургу, чтобы увеличить размер груди, после рождения ребенка и развода с Орландо Блумом. Стоит добавить, что к этому вопросу модель подошла без фанатизма, поэтому ее бюст выглядит натурально.
Миранда Керр
Миранда Керр
Фото: instagram/mirandakerr
Миранда Керр
Ирина Шейк
Супермодель Ирина Шейк, в отличие от ее коллеги Миранды Керр, к услугам пластических хирургов не обращалась — грудь у девушки настоящая и красивая от природы. К тому же, у звезды хорошее чувство стиля, она умеет подобрать подходящие ее фигуре наряды, чтобы удачно подчеркнуть бюст.
Ирина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Ирина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Ирина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Эмили Ратаковски
Американская супермодель Эмили Ратаковски часто участвует в пикантных фотосессиях, демонстрируя во всей красе свою роскошную голую грудь. И это не удивительно, ведь ей действительно есть чем похвастаться.
Эмили Ратаковски
Фото: instagram/emrata
Эмили Ратаковски
Фото: instagram/emrata
Эмили Ратаковски
Фото: instagram/emrata
Кайли Дженнер
Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер также может похвастаться пышным и красивым бюстом. Отметим, что в сети ходят слухи о том, что звезда увеличила грудь. Однако сама Кайли уверяет, что не вставляла импланты.
Кайли Дженнер
Фото: instagram/kyliejenner
Кайли Дженнер
Фото: instagram/kyliejenner
Кайли Дженнер
Фото: instagram/kyliejenner
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес уже давно доказала, что в 50 лет женщины могут выглядеть красиво и подтянуто. Ее фигура, и грудь в частности, находятся в идеальной форме, и это после рождения двоих детей. К слову, певица также опровергает слухи о том, что делала какие-либо пластические процедуры в этой части своего тела.
Дженнифер Лопес
Фото: instagram/steveatneimans
Дженнифер Лопес
Фото: instagram/jlo
Дженнифер Лопес
Фото: instagram/jlo
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эмили Ратаковски сверкнула грудью в голубом костюме собственной линии одежды, взбудоражив поклонников голым телом.
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