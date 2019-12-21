Глаз не оторвать: Ратаковски, Шейк и другие звезды с самым красивым бюстом

В мире есть несколько вещей, на которые можно смотреть если не бесконечно, то очень долго и с удовольствием, и красивый женский бюст определенно одна из них.

OBOZREVATEL собрал список знаменитостей, которые могут похвастаться красивой грудью.

Миранда Керр

36-летняя австралийская модель — обладательница шикарного бюста, правда, как она сама признавалась, ненатурального. Она решила обратиться к пластическому хирургу, чтобы увеличить размер груди, после рождения ребенка и развода с Орландо Блумом. Стоит добавить, что к этому вопросу модель подошла без фанатизма, поэтому ее бюст выглядит натурально.

Миранда Керр

Миранда Керр Фото: instagram/mirandakerr

Миранда Керр

Ирина Шейк

Супермодель Ирина Шейк, в отличие от ее коллеги Миранды Керр, к услугам пластических хирургов не обращалась — грудь у девушки настоящая и красивая от природы. К тому же, у звезды хорошее чувство стиля, она умеет подобрать подходящие ее фигуре наряды, чтобы удачно подчеркнуть бюст.

Ирина Шейк Фото: instagram/irinashayk

Ирина Шейк Фото: instagram/irinashayk

Ирина Шейк Фото: instagram/irinashayk

Эмили Ратаковски

Американская супермодель Эмили Ратаковски часто участвует в пикантных фотосессиях, демонстрируя во всей красе свою роскошную голую грудь. И это не удивительно, ведь ей действительно есть чем похвастаться.

Эмили Ратаковски Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски Фото: instagram/emrata

Кайли Дженнер

Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер также может похвастаться пышным и красивым бюстом. Отметим, что в сети ходят слухи о том, что звезда увеличила грудь. Однако сама Кайли уверяет, что не вставляла импланты.

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес уже давно доказала, что в 50 лет женщины могут выглядеть красиво и подтянуто. Ее фигура, и грудь в частности, находятся в идеальной форме, и это после рождения двоих детей. К слову, певица также опровергает слухи о том, что делала какие-либо пластические процедуры в этой части своего тела.

Дженнифер Лопес Фото: instagram/steveatneimans

Дженнифер Лопес Фото: instagram/jlo

Дженнифер Лопес Фото: instagram/jlo

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эмили Ратаковски сверкнула грудью в голубом костюме собственной линии одежды, взбудоражив поклонников голым телом.

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