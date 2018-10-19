Ратаковски сексуально оголилась на камеру: сеть в восторге

Американская звезда социальных сетей Эмили Ратаковски, которую называют одной из самых смелых и раскрепощенных моделей, показала снимки в смелом бикини, обнажив пикантные части тела.

Так, девушка восхитила поклонников новыми горячими фото, на которых она откровенно демонстрирует подтянутые ягодицы и стройные ноги. Снимки Ратаковски опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Фолловеры Эмили пришли в восторг от очередных горячих фотографий девушки: всего за несколько часов количество лайков перевалило за два миллиона, а также более 8 тысяч пользователей оставили под фото свои комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полуобнаженная Эмили Ратаковски похвасталась телом в дерзком бикини.