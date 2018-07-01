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Ратаковски показала сексуальную фигуру: пикантные фото

1.7тЧитать новость на украинском

Американскую супермодель Эмили Ратаковски, которая является одной из самых смелых и раскрепощенных моделей в мире, папарацци "подловили" во время отдыха на яхте.

На фотографиях, опубликованных Daily Mail, 27-летняя модель демонстрирует шикарную фигуру, одетая в слитный купальник. Также на Эмили белые кроссовки и винтажные круглые очки от солнца.

"Эмили с легкостью продемонстрировала свой безупречный цвет лица и солнечное сияние, когда сделала лодку своим подиумом, создавая множество знойных поступков, которые максимально демонстрируют ее невероятное телосложение", - отметили в материале издания.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно популярная модель похвасталась упругими ягодицами.

Персона
Эмили Ратаковски
Объект
фотографии
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