Ратаковски показала сексуальную фигуру: пикантные фото

Американскую супермодель Эмили Ратаковски, которая является одной из самых смелых и раскрепощенных моделей в мире, папарацци "подловили" во время отдыха на яхте.

На фотографиях, опубликованных Daily Mail, 27-летняя модель демонстрирует шикарную фигуру, одетая в слитный купальник. Также на Эмили белые кроссовки и винтажные круглые очки от солнца.

"Эмили с легкостью продемонстрировала свой безупречный цвет лица и солнечное сияние, когда сделала лодку своим подиумом, создавая множество знойных поступков, которые максимально демонстрируют ее невероятное телосложение", - отметили в материале издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно популярная модель похвасталась упругими ягодицами.