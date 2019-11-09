Ратаковски показала, как отдыхает на пляже без купальника: горячее фото

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски показала поклонникам, как загорает без купальника.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она лежала на пляже прикрыв грудь панамкой.

instagram.com/emrata

Отметим, что девушка часто балует свою многомилионную аудиторию подобными снимками.

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, Ратаковски озадачила поклонников поддержкой бодипозитива, популярность которого растет с каждым годом. Она снялась в провокационной фотосессии для модного глянца Harper's Bazaar

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