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9 ноября • обновлено в 03:49
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Ратаковски показала, как отдыхает на пляже без купальника: горячее фото

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Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски показала поклонникам, как загорает без купальника.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она лежала на пляже прикрыв грудь панамкой.

Ратаковски показала, как отдыхает на пляже без купальника: горячее фото

instagram.com/emrata

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Отметим, что девушка часто балует свою многомилионную аудиторию подобными снимками.

Ратаковски показала, как отдыхает на пляже без купальника: горячее фото

instagram.com/emrata

Ратаковски показала, как отдыхает на пляже без купальника: горячее фото

instagram.com/emrata

@inamoratawoman

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Как сообщал OBOZREVATEL, Ратаковски озадачила поклонников поддержкой бодипозитива, популярность которого растет с каждым годом. Она снялась в провокационной фотосессии для модного глянца Harper's Bazaar

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