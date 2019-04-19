ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

Ратаковски показала голую грудь с балкона

872Читать материал на украинском

Американская супермодель Эмили Ратаковски засветила голую грудь перед камерами.

Папарацци подловили звезду обнаженных Instagram-фотосессий, когда она делала селфи топлес на балконе в Лос-Анджелесе, передает Daily Mail.

27-летняя супермодель снималась для журнала Love. Она позировала в розовом парике, стянув с себя платье. Грудь Ратаковски прикрывала рукой, однако проворные журналисты поймали момент, когда она этого не делала.

Ратаковски показала голую грудь с балкона
Новости
"Как балалайка": Брежнева взволновала поклонников худобой

Некоторыми фотографиями модель сама поделилась в соцсети. Она продемонстрировала макияж, который использовала во время селфи. В частности, Ратаковски нанесла нюдовую помаду и блестящие тени с розовым отливом, которые подчеркнули карие глаза.

Ратаковски показала голую грудь с балкона
Ратаковски показала голую грудь с балкона
Ратаковски показала голую грудь с балкона
Ратаковски показала голую грудь с балкона
Ратаковски показала голую грудь с балкона
Ратаковски показала голую грудь с балкона
Ратаковски показала голую грудь с балкона

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно супермодель поразила поклонников танцами без одежды. Она показала которкий ролик, на котором позирует только в джинсах.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Эмили Ратаковски
Место
США
Теги
шоу-бизнесфотосессия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения