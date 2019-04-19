Ратаковски показала голую грудь с балкона

Американская супермодель Эмили Ратаковски засветила голую грудь перед камерами.

Папарацци подловили звезду обнаженных Instagram-фотосессий, когда она делала селфи топлес на балконе в Лос-Анджелесе, передает Daily Mail.

27-летняя супермодель снималась для журнала Love. Она позировала в розовом парике, стянув с себя платье. Грудь Ратаковски прикрывала рукой, однако проворные журналисты поймали момент, когда она этого не делала.

Некоторыми фотографиями модель сама поделилась в соцсети. Она продемонстрировала макияж, который использовала во время селфи. В частности, Ратаковски нанесла нюдовую помаду и блестящие тени с розовым отливом, которые подчеркнули карие глаза.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно супермодель поразила поклонников танцами без одежды. Она показала которкий ролик, на котором позирует только в джинсах.

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