Ратаковски – 28: как раздевалась на камеру самая горячая модель мира (Фото 18+)

В пятницу, 7 июня, свой 28-й день рождения празднует одна из самых известных и сексуальных моделей современности Эмили Ратаковски

Знаменитой на весь мир "голой модели" исполнилось 28 лет. OBOZREVATELпредлагает вниманию подборку из самых свежих и горячих снимков звезды сети.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски – американская супермодель и актриса родом из Англии.

Родилась Эмили в семье художника и преподавательницы. Ее родители американцы. Они никогда не состояли в официальном браке.

Когда девушке исполнилось 5 лет, семья переехала в США и обосновалась в Сан-Диего. Ее детство проходило прежде всего в соседнем городе Энсинитасе, в маленьком домике у океана. В детстве Ратаковски побывала во многих частях Европы, долгое время жила в Испании и Ирландии.

Эмили Ратаковски

В 14 лет девушка подписала контракт с Ford models и в дальнейшем совмещала учебу в Сан-Диего и модельную карьеру в Лос-Анджелесе. Эмили поступила в Калифорнийский университет, где изучала изобразительное искусство, но бросила это дело, полностью посвятив себя модельному бизнесу.

После заключения контракта с Ford models, девушка начала сотрудничество со многими брендами одежды, модными журналами, опробовала себя в роли актрисы.

Эмили Ратаковски

Сейчас Эмили Ратаковски – одна из самых высокооплачиваемых моделей Америки и мира. На ее аккаунт в Instagram подписалось уже более 23 млн человек. Поклонники девушки, прежде всего, любят Эмили за ее откровенность и раскрепощенность.

Эмили Ратаковски

Новости Ратаковски показала голую грудь с балкона

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно супермодель Ратаковски поразила поклонников танцами без одежды. Она показала короткий ролик, на котором позирует только в джинсах.

Позже папарацци подловили момент, когда она с голой грудью делала селфи на балконе. В подобном виде она также снималась в фотосессии для рекламной кампании собственного бренда.

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