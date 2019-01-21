МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
раскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

Раскрыт секрет вечной молодости: что делать, чтобы не стареть

Читать материал на украинском

Шеф-повар Тони Бакстон поделилась секретом, как хорошо выглядеть в 50 лет. Она отметила, что для этого в рационе должны быть определенные продукты и пряности, например, черный перец или имбирь.

Кроме того, Бакстон заявила, что на протяжении 30 лет она добавляет во все блюда специи, пишет Daily Mail.

Раскрыт секрет вечной молодости: что делать, чтобы не стареть

Daily Mail

Новости
Как быстро похудеть после праздников: топ-3 совета

"В течении многих лет я добавляю ложку куркумы практически во все блюда, которые готовлю. Если вы беспокоитесь о преждевременной менопаузе, попробуйте пополнить запасы эстрогена, готовя с использованием богатых фитоэстрогенами трав, таких как тимьян и орегано", — говорит шеф-повар.

Раскрыт секрет вечной молодости: что делать, чтобы не стареть

Daily Mail

Также Бакстон заявила, что в еду необходимо добавлять шалфей, который уменьшает и в некоторых случаях устраняет симптомы приливов, фенхель, поскольку он отлично справляется с болью и тревогой менопаузы. Петрушка, по словам шеф-повара, помогает увеличить выработку эстрогена и успокоить перепады настроения.

Раскрыт секрет вечной молодости: что делать, чтобы не стареть

facebook.com/tonia.buxton.77

Раскрыт секрет вечной молодости: что делать, чтобы не стареть

facebook.com/tonia.buxton.77

Кроме того, Бакстон советует употреблять имбирь, гвоздику, кориандр и ромашку.

Ранее OBOZREVATEL собрал информацию о том, как не навредить себе и правильно организовать однодневную голодовку. По словам специалистов, время изобилия еды для человечества наступило совсем недавно, раньше люди питались гораздо реже, а в древнюю эпоху вообще жили от результатов охоты, при этом иногда вынуждено голодая. Поэтому многие диетологи считают, что с точки зрения революции, человеку иногда необходимо устраивать разгрузочные дни.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги