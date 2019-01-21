Раскрыт секрет вечной молодости: что делать, чтобы не стареть

Шеф-повар Тони Бакстон поделилась секретом, как хорошо выглядеть в 50 лет. Она отметила, что для этого в рационе должны быть определенные продукты и пряности, например, черный перец или имбирь.

Кроме того, Бакстон заявила, что на протяжении 30 лет она добавляет во все блюда специи, пишет Daily Mail.

Daily Mail

"В течении многих лет я добавляю ложку куркумы практически во все блюда, которые готовлю. Если вы беспокоитесь о преждевременной менопаузе, попробуйте пополнить запасы эстрогена, готовя с использованием богатых фитоэстрогенами трав, таких как тимьян и орегано", — говорит шеф-повар.

Daily Mail

Также Бакстон заявила, что в еду необходимо добавлять шалфей, который уменьшает и в некоторых случаях устраняет симптомы приливов, фенхель, поскольку он отлично справляется с болью и тревогой менопаузы. Петрушка, по словам шеф-повара, помогает увеличить выработку эстрогена и успокоить перепады настроения.

facebook.com/tonia.buxton.77

facebook.com/tonia.buxton.77

Кроме того, Бакстон советует употреблять имбирь, гвоздику, кориандр и ромашку.

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