Раскрыт секрет ухода за волосами Виктории Бекхэм

Парикмахер британской певицы и дизайнера Виктории Бекхэм Джейсон Коллиер раскрыл секрет здоровых и блестящих волос знаменитости.

Подробностями он поделился с изданием Harper`s Bazaar. Джейсон назвал тайным ингредиентом, которым пользуется Виктория для красоты шевелюры, – коллаген.

"Коллаген может действовать как антиоксидант, чтобы бороться с повреждением клеток. Поскольку исследования показывают, что повреждение свободными радикалами клеток, производящих цвет волоса, может быть одной из причин раннего поседения", – говорит Коллиер.

Виктория Бекхэм. self.com

Коллаген – это самый распространенный белок в нашем организме, который играет важную роль в укреплении соединительных тканей. Он вырабатывается естественным путем, но с возрастом способность производить его снижается – одна из причин, по которой на коже появляются морщины, а волосы становятся более тусклыми.

Звездный парикмахеррекомендует при уходе за волосами использовать средства с коллагеном в составе. Это поможет сохранить здоровье волос надолго после, к примеру, стрижки.

Виктория Бекхэм. lanotta.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла свой секрет красоты.