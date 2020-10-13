Раскрыт секрет молодости знаменитостей после 40 лет

Популярный американский визажист Рику Кампо поделился секретами, которыми он пользовался во время работы со знаменитостями в возрасте старше 40 лет.

По словам специалиста, у женщин средних лет морщины становятся заметнее, поскольку кожа теряет былую эластичность и становится более дряблой. Кроме того, часто они страдают от гиперпигментации –появления темных пятен на лице, шее, груди и руках. В связи с этими изменениями Кампо посоветовал взрослым читательницам изменить подход к своему повседневному макияжу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Так, чтобы сделать лицо визуально моложе, необходимо накручивать ресницы с помощью щипцов и красить их тушью. Также стилист советует наносить на веки коричневые тени. Таким образом, глаза будут выглядеть более открытыми. При этом тени с блестками и блески для губ лучше не использовать.

Daily Mail

Помимо этого, визажист порекомендовал изменить пищевые привычки и добавить в рацион различные полезные добавки, например, витамины C, А, B5, D, E, K. Они содержатся в мясе, молочных продуктах, яйцах, авокадо, зерновых культурах, рыбе, лимонах, а также овощах, орехах и печени.

creativemarket.com

Вдобавок эксперт предложил женщинам приобрести косметические средства с ретиноидами. Ведь они ускоряют отшелушивание мертвых клеток кожи, не давая им накапливаться на поверхность. Также Рико настоял на том, чтобы женщины использовали солнцезащитный крем даже зимой и системно делали массаж лица.

коллаж

Американский стилист Рику Кампо имеет 30-летний стаж работы в сфере красоты и сотрудничал с 48-летней и 59-летней актрисами Гвинет Пэлтроу и Мег Райан, а также 51-летней моделью Рэйчел Хантер и 54-летней манекенщицей Синди Кроуфорд.

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