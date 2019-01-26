Раскрыт секрет долголетия: как дожить до 100 лет

Ученые медицинского центра при Университете Маастрихта в Нидерландах выяснили, что 60 минут физической активности в день повышают шансы мужчин и женщин достичь преклонного возраста.

Как сообщает Kurier, это могут быть не только классические упражнения, но и прогулки с собакой, поездки на работу на велосипеде и работа в саду.

Фото: Рамблер

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По словам инсайдеров, эксперты изучили данные 120 тысяч человек в возрасте 68-70 лет, начиная с 1986 года. Они собрали данные о том, как часто за день люди занимаются физической активностью, сколько они весят и какой у них рост. Кроме того, эксперты наблюдали за ними до достижения ими возраста 90 лет.

По результатам исследования: у женщин, которые ежедневно занимались физической активностью в течение 30-60 минут, шанс дожить до 90 лет была на 21% выше, чем у женщин, которые были активны менее 30 минут в день. А у мужчин — на 39%.

Фото: htagunafit.ru

Однако отмечается, что в исследовании не были учтены другие факторы, влияющие на продолжительность жизни, например, курение или употребление алкоголя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мужчина из британского графства Сомерсет Лесли Хейман, который 12 сентября отметил 100-летний юбилей, поделился неожиданным секретом долголетия.

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