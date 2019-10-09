Дожить до 107 лет: раскрыт неожиданный секрет долголетия

Долгожительница Фрэнсис Брасси из американского города Тампа, штат Флорида, на днях отпраздновала свой 107 День рождения. Так, женщина считает секретом своего долголетия "Кока-колу", которую она пьет каждый день.

В честь дня рождения в доме престарелых, где она живет, устроили вечеринку. Об этом сообщает Tampa Bay Times.

Tampa Bay Times

Брасси родилась в 1912 году. Женщина много путешествовала, бывала в Южной Америке и Азии и до сих пор хранит сувениры, которые привезла из поездок в Китай.

Tampa Bay Times

В 1980 году она перебралась во Флориду, а четыре года назад поселилась в доме престарелых.

Tampa Bay Times

Как ранее писал OBOZREVATEL, жительница новозеландского города Мосгил, регион Отаго, Мюриэль Барбара, которой исполнилось 100 лет, назвала секретом своего долголетия полноценный сон и здоровое питание.

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