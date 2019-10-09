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9 октября • обновлено в 18:47
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/ Красота

Дожить до 107 лет: раскрыт неожиданный секрет долголетия

6.2т Читать материал на украинском

Долгожительница Фрэнсис Брасси из американского города Тампа, штат Флорида, на днях отпраздновала свой 107 День рождения. Так, женщина считает секретом своего долголетия "Кока-колу", которую она пьет каждый день.

В честь дня рождения в доме престарелых, где она живет, устроили вечеринку. Об этом сообщает Tampa Bay Times.

Дожить до 107 лет: раскрыт неожиданный секрет долголетия

Tampa Bay Times

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Брасси родилась в 1912 году. Женщина много путешествовала, бывала в Южной Америке и Азии и до сих пор хранит сувениры, которые привезла из поездок в Китай.

Дожить до 107 лет: раскрыт неожиданный секрет долголетия

Tampa Bay Times

В 1980 году она перебралась во Флориду, а четыре года назад поселилась в доме престарелых.

Дожить до 107 лет: раскрыт неожиданный секрет долголетия

Tampa Bay Times

Как ранее писал OBOZREVATEL, жительница новозеландского города Мосгил, регион Отаго, Мюриэль Барбара, которой исполнилось 100 лет, назвала секретом своего долголетия полноценный сон и здоровое питание.

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Место
США
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