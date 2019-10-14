"Я такая, какая есть!" Солистка KAZKA разделась перед камерой и вызвала ажиотаж

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая взбудоражила поклонников серией откровенных фотографий.

Звезда позировала в купальнике на яхте, демонстрируя аппетитные формы. Соответствующие снимки Александра опубликовала на своей странице в Instagram, признавшись, что ранее у нее были комплексы из-за нестандартной фигуры.

"Вы любите свою фигуру? Считаете ли вы себя сексуальной? Я долго ненавидела то, что видела в зеркале. Ненавидела до тех пор, пока не поняла – другой я никогда не стану. Поэтому у меня есть выбор – сидеть на жестких диетах всю жизнь, считать калории в судорогах от страха перевесить дневную норму или понять, что я такая, какая есть, и пытаться усовершенствовать свои формы. Я за счастливую жизнь, за спорт и сладости", – написала Зарицкая.

Александра Зарицкая в пикантной фотосессии довольна телом instagram/kazka.band

Она призналась, что на этих кадрах чувствует себя обольстительной, красивой, откровенной и смелой. Певица решила провести флешмоб среди своих поклонников. Она предложила им показать свои фото, на которых фолловеры себе действительно нравятся с хэштегом #МоеТелоМояKAZKA.

"Я хочу, чтобы каждый из вас научился любить себя просто так. Ведь каждый из нас – априори этого стоит. Люблю! Ваша Саша", – резюмировала певица.

В сети фото и слова Зарицкой вызвали восторг. Поклонники рассказали о своих комплексах и порадовались, что Саша остается собой, спокойно затрагивая такую тему.

Саша Зарицкая продемонстрировала вид сзади instagram/kazka.band

"А целлюлита то нет. Секс-бомба", "Умничка, респект, красотка", "На мой взгляд, это супер секси", "Вы красавица", "Ты очень красивая и особенная, тебе не нужно меняться", – поддержали Зарицкую поклонники.

Зарицкая сверкнула фигурой в купальнике instagram/kazka.band

Как сообщал OBOZREVATEL, Зарицкая часто показывает поклонникам, что абсолютно довольна своим телом, позируя в пикантных фотосессиях. Недавно она показала огромную грудь в очень глубоком декольте.

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