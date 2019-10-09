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9 октября • обновлено в 04:10
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/ Красота

"Русская Кардашьян" показала огромную грудь в крохотном купальнике: фото

1.1т Читать материал на украинском

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", порадовала поклонников новым пикантным фото. На нем она позировала в крохотном купальнике, который едва прикрывал ее огромную грудь.

Снимок Квитко разместила на своей странице в Instagram.

"Русская Кардашьян" показала огромную грудь в крохотном купальнике: фото

instagram.com/anastasiya_kvitko

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"Русская Кардашьян" показала огромную грудь в крохотном купальнике: фото

instagram.com/anastasiya_kvitko

Отметим, что девушка часто радует фанатов откровенными фото и не стесняется демонстрировать свои пышные формы.

Swimsuit @fashionnova @fashionnovamen 💚

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Квитко попалась на фотошопе. Так, модель подловили на пляже в откровенном купальнике и, как выяснилось, ее идеальная фигура — отредактированная ложь.

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Персона
Анастасия Квитко
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