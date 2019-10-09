"Русская Кардашьян" показала огромную грудь в крохотном купальнике: фото

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", порадовала поклонников новым пикантным фото. На нем она позировала в крохотном купальнике, который едва прикрывал ее огромную грудь.
Снимок Квитко разместила на своей странице в Instagram.
instagram.com/anastasiya_kvitko
instagram.com/anastasiya_kvitko
Отметим, что девушка часто радует фанатов откровенными фото и не стесняется демонстрировать свои пышные формы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Квитко попалась на фотошопе. Так, модель подловили на пляже в откровенном купальнике и, как выяснилось, ее идеальная фигура — отредактированная ложь.
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