"Ангелом" Victoria`s Secret впервые стала пышнотелая модель: как она выглядит

Новым лицом бренда Victoria`s Secret впервые стала девушка не с классическими параметрами, а пышнотелая модель Али Тейт Катлер.

Об этом Катлер лично сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав откровенные фото. Отметим, что она теперь будет рекламировать линейку нижнего белья для женщин, созданную в коллаборации с британским брендом Bluebella.

Али Тейт Катлер Фото из Instagram

Али Тейт Катлер Фото из Instagram

Али Тейт Катлер Фото из Instagram

Али Тейт Катлер Фото из Instagram

Али Тейт Катлер Фото из Instagram

"Кажется, я стала первой моделью 14-го размера (XL) у Victoria’s Secret? Несмотря на это, я очень довольна работой с брендом, который боготворила, когда была подростком. Это отличный шаг в правильном направлении для всех типов фигуры", — написала Катлер.

Али Тейт Катлер Фото из Instagram

Али Тейт Катлер Фото из Instagram

Али Тейт Катлер Фото из Instagram

Али Тейт Катлер Фото из Instagram

Али Тейт Катлер Фото из Instagram

Али Тейт Катлер Фото из Instagram

Али Тейт Катлер Фото из Instagram

Али Тейт Катлер Фото из Instagram

Али Тейт Катлер Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лицом новой рекламной кампании Victoria's Secret стала модель-трансгендер — 22-летняя бразильянка Валентина Сампайо. Это впервые за историю существования бренда.

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