"Пью кровь": 65-летняя Успенская ошарашила признанием

Российская звезда шансона, певица Любовь Успенская потроллила блогерш неожиданным признанием.

Как сообщают "Дни.ру", артистка принимала гостей, Лилию Абрамову и Елену Сажину в своем загородном доме.

Девушки решили выяснить, как 65-летней Успенской удается так хорошо выглядеть. "Я пью кровь молодых блогеров", – пошутила она, и сделала вид, что кусает шею Сажиной.

Успенская и Сажина сторис Успенской

Успенская активно занимается карьерой, выступая на разных концертах, а также появляясь на ток-шоу. Недавно также стало известно, что 65-летняя звезда собирается снова стать матерью, потому решила сделать ЭКО.

Успенская продемонстрировала фигуру instagram/uspenskayalubov_official

Успенская в обтягивающем платье instagram/uspenskayalubov_official

Любовь Успенская instagram/uspenskayalubov_official

Успенская на байке instagram/uspenskayalubov_official

Успенская в коже и мини instagram/uspenskayalubov_official

Успенская instagram/uspenskayalubov_official

Успенская показала худые ноги instagram/uspenskayalubov_official

Любовь Успенская instagram/uspenskayalubov_official

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно она посетила программу AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой, где призналась, что на ее глазах когда-то убили шестерых людей.

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