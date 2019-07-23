"Пью кровь": 65-летняя Успенская ошарашила признанием

Российская звезда шансона, певица Любовь Успенская потроллила блогерш неожиданным признанием.
Как сообщают "Дни.ру", артистка принимала гостей, Лилию Абрамову и Елену Сажину в своем загородном доме.
Девушки решили выяснить, как 65-летней Успенской удается так хорошо выглядеть. "Я пью кровь молодых блогеров", – пошутила она, и сделала вид, что кусает шею Сажиной.
Успенская и Сажина
сторис Успенской
Успенская активно занимается карьерой, выступая на разных концертах, а также появляясь на ток-шоу. Недавно также стало известно, что 65-летняя звезда собирается снова стать матерью, потому решила сделать ЭКО.
Успенская продемонстрировала фигуру
instagram/uspenskayalubov_official
Успенская в обтягивающем платье
instagram/uspenskayalubov_official
Любовь Успенская
instagram/uspenskayalubov_official
Успенская на байке
instagram/uspenskayalubov_official
Успенская в коже и мини
instagram/uspenskayalubov_official
Успенская
instagram/uspenskayalubov_official
Успенская показала худые ноги
instagram/uspenskayalubov_official
Любовь Успенская
instagram/uspenskayalubov_official
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно она посетила программу AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой, где призналась, что на ее глазах когда-то убили шестерых людей.
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