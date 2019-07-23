Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Красота

"Пью кровь": 65-летняя Успенская ошарашила признанием

2.5т Читать материал на украинском

Российская звезда шансона, певица Любовь Успенская потроллила блогерш неожиданным признанием.

Как сообщают "Дни.ру", артистка принимала гостей, Лилию Абрамову и Елену Сажину в своем загородном доме.

Девушки решили выяснить, как 65-летней Успенской удается так хорошо выглядеть. "Я пью кровь молодых блогеров", – пошутила она, и сделала вид, что кусает шею Сажиной.

Новости
"Эталон красоты": 35-летняя звезда КВН обнажилась на камеру
Успенская и Сажина

Успенская и Сажина

сторис Успенской

Успенская активно занимается карьерой, выступая на разных концертах, а также появляясь на ток-шоу. Недавно также стало известно, что 65-летняя звезда собирается снова стать матерью, потому решила сделать ЭКО.

Успенская продемонстрировала фигуру

Успенская продемонстрировала фигуру

instagram/uspenskayalubov_official

Успенская в обтягивающем платье

Успенская в обтягивающем платье

instagram/uspenskayalubov_official

Любовь Успенская

Любовь Успенская

instagram/uspenskayalubov_official

Успенская на байке

Успенская на байке

instagram/uspenskayalubov_official

Успенская в коже и мини

Успенская в коже и мини

instagram/uspenskayalubov_official

Успенская

Успенская

instagram/uspenskayalubov_official

Успенская показала худые ноги

Успенская показала худые ноги

instagram/uspenskayalubov_official

Любовь Успенская

Любовь Успенская

instagram/uspenskayalubov_official

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно она посетила программу AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой, где призналась, что на ее глазах когда-то убили шестерых людей.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Персона
Любовь Успенская
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Красота
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
15
6
Смешно
0
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Garcia Kandra
Garcia Kandra
Google платить $ 130 до $ 180 за годину для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи три місяцiі тому і заробив $ 8735 в перший тиждень цієї угоди. Ця робота дійсно неймовірна і дає мені велику частку доходу щодня. Я впевнений, що ви отримаєте найкращий результат. Докладніше тут ......... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ www.CashClub5.COM
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel