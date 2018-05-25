Пышнотелая супермодель озадачила фанов смелым экспериментом с внешностью

Культовая американская модель формата plus-size Эшли Грэм озадачила своих поклонников неожиданной сменой имиджа.
Так, звезда сменила прическу, которая совершенно преобразила ее черты лица и сделала Эшли, которая ранее была страстной брюнеткой, романтической красавицей. Короткое видео, на котором изображена супермодель, опубликовано в ее Instagram-аккаунте.
Свою элегантную прическу Грэм также дополнила миниатюрной шляпкой с черной вуалью. Новый образ Эшли Грэм примерила для рекламной фотосессии, в которой приняла участие накануне.
Интересно, что короткий ролик, где 30-летняя Эшли демонстрирует свой новый, непривычной образ, посмотрели почти 600 тысяч пользователей.
С такой прической мы привыкли видеть Эшли Грэм раньше:
Как сообщал OBOZREVATEL, Эшли Грэм показала соблазнительные формы в стильном купальнике популярного бренда Swimsuits For All. Примечательно, что на одном из снимков Грэм изображена вместе с актрисой и одной из самых узнаваемых в мире моделей Брук Шилдс.