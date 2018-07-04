Пышнотелая модель Эшли Грэм засветила обнаженную грудь во время примерки

Культовая американская модель формата plus-size Эшли Грэм поделилась с поклонниками на странице в Instagram пикантным фото. 30-летняя модель сделала селфи в примерочной комнате.

На снимке Эшли предстала топлес. Грэм выбирала новый наряд в бутике Dolce & Gabbana в Милане.

Эшли Грэм Фото: instagram.com/ashleygraham

Обнаженную грудь модель прикрыла корсетом.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что урнал Vogue Arabia представил обложку своего июльско-августовского выпуска, героинями которой впервые стали модели плюс-сайз Эшли Грэм и Палома Эльсессер.