Пышнотелая Эшли Грэм показала грудь в мокром купальнике: откровенное видео

Пышногрудая американская супермодель категории "plus size" Эшли Грэм показала фанатам сексуальное видео, на котором предстала в мини-купальнике (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).

30-летняя звезда, которая никогда не стеснялась своих аппетитных форм, продемонстрировала пышные бюст и бедра в очень откровенном мокром бикини. Во время съемки ролика девушку сексуально обливали водой. Короткое видео Грэм опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Съемки откровенного ролика проходили в рамках фотосессии для журнала Sports Illustrated. Сквозь мокрую верхнюю часть купальника фанаты смогли увидеть просвечивающуюся грудь красотки.

Публикация от Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) 9 Апр 2018 в 2:56 PDT

Большинство пользователей восхитились смелостью модели и похвалили ее за прекрасную фигуру. Пикантное видео посмотрели почти 250 тысяч человек.

Как сообщал "Обозреватель", модель Эшли Грэм поразила фанатов откровенным танцем с матерью, с которой демонстрировала весьма провокационные движения на камеру.