Пять привычных правил гигиены, от которых нужно отказаться

От некоторых привычных правил личной гигиены, которые многие люди выполняют ежедневно, следует отказаться, так как они могут навредить здоровью.

Так, Рамблер назвал пять "здоровых" привычек, которые стоит прекратить делать уже сегодня.

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Делать пилинг

Сам по себя пилинг – полезная процедура, которая помогает удалить верхний ороговевший слой кожи. Однако, если делать пилинг слишком часто, то можно снять защитный слой с кожи, что может негативно сказаться на здоровье. Такую процедуру можно проводить не чаще двух раз в неделю.

Часто принимать душ

Горячая вода вместе с гелем смывает с кожи защитный жировой слой, защищающий от инфекций. Поэтому не рекомендуется принимать душ несколько раз в день и слишком долго.

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Сушить руки с помощью электросушилки

Электросушилки размещены в большинстве туалетных комнат в общественных местах. Однако такие аппараты не только пересушивают кожу на руках, но и распространяют оставшиеся на руках бактерии по всему помещению. Лучшая альтернатива – бумажные полотенца.

Использовать антибактериальное мыло

Эксперты отмечают, что обычное мыло не менее эффективно, чем антибактериальное. Поэтому использовать последнее нет острой необходимости. К тому же, в его состав входит триклозан, который официально ограничен в некоторых странах.

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Тщательно мыть уши каждый день

Усердствовать в очищении ушей не стоит, особенно с использованием ватной палочки – можно повредить барабанную перепонку. Лучше капнуть в ухо каплю минерального масла для размягчения серы, после чего промыть ухо и вытереть полотенцем.

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