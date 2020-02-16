Главная Новости
16 февраля • обновлено в 15:53
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Красота

Пять привычных правил гигиены, от которых нужно отказаться

Читать материал на украинском

От некоторых привычных правил личной гигиены, которые многие люди выполняют ежедневно, следует отказаться, так как они могут навредить здоровью.

Так, Рамблер назвал пять "здоровых" привычек, которые стоит прекратить делать уже сегодня.

Пять привычных правил гигиены, от которых нужно отказаться

narodna-pravda.ua

Новости
Радужные тени и размытый контур губ: топ-4 главных тренда в макияже 2020

Делать пилинг

Сам по себя пилинг – полезная процедура, которая помогает удалить верхний ороговевший слой кожи. Однако, если делать пилинг слишком часто, то можно снять защитный слой с кожи, что может негативно сказаться на здоровье. Такую процедуру можно проводить не чаще двух раз в неделю.

Часто принимать душ

Горячая вода вместе с гелем смывает с кожи защитный жировой слой, защищающий от инфекций. Поэтому не рекомендуется принимать душ несколько раз в день и слишком долго.

Пять привычных правил гигиены, от которых нужно отказаться

blog.pokupon

Сушить руки с помощью электросушилки

Электросушилки размещены в большинстве туалетных комнат в общественных местах. Однако такие аппараты не только пересушивают кожу на руках, но и распространяют оставшиеся на руках бактерии по всему помещению. Лучшая альтернатива – бумажные полотенца.

Использовать антибактериальное мыло

Эксперты отмечают, что обычное мыло не менее эффективно, чем антибактериальное. Поэтому использовать последнее нет острой необходимости. К тому же, в его состав входит триклозан, который официально ограничен в некоторых странах.

Пять привычных правил гигиены, от которых нужно отказаться

comments.ua

Тщательно мыть уши каждый день

Усердствовать в очищении ушей не стоит, особенно с использованием ватной палочки – можно повредить барабанную перепонку. Лучше капнуть в ухо каплю минерального масла для размягчения серы, после чего промыть ухо и вытереть полотенцем.

Пять привычных правил гигиены, от которых нужно отказаться

mag.103.by

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 50-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет красоты, которая не увядает с годами.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
4
Смешно
28
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги