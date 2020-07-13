Какие советы по уходу за собой являются фейком: пять бьюти-мифов

В сети можно найти множество советов по уходу за собой, но многие из них являются вымыслом.

OBOZREVATEL рассказывает своим читательницам о пяти самых популярных бьюти-мифах.

Миф №1. Натуральные ингредиенты всегда лучше

Многие полагают, что натуральные ингредиенты в составе косметики априори лучше химических. Однако не все природные ингредиенты подходят каждому типу кожи, поэтому стоит перед использованием средства проконсультироваться с дерматологом.

Миф №2. Для красоты кожи нужно всего лишь пить много воды

Здоровое питание в сочетании с необходимым количеством воды важны для поддержания здоровья кожи, но вода сама по себе не делает кожу красивой и увлажненной. Для полноценного ухода стоит пользоваться ухаживающей косметикой, которая подходит вашему типу кожи. Не забывайте о средствах для отшелушивания, увлажнения и тонизирования.

Средства по уходу с натуральными ингредиентами следует выбирать, учитывая тип вашей кожи Иллюстративное фото / Pixabay

Миф №3. После депиляции волосы вырастают более плотными

Депиляция бритвой или воском не меняет толщины волос и не влияет на их цвет и скорость роста.

Миф №4. Прыщи можно "давить"

Это один из самых опасных мифов: выдавливание прыщей чревато образованием шрамов и развитием инфекций.

Миф №5. Солнцезащитный крем можно наносить один раз в день

Солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF – правильный подход. Однако такой крем нужно наносить на кожу каждые два-три часа, даже если солнца не видно за облаками. Специалисты рекомендуют обязательно выбирать солнцезащитные крема с дополнительным фильтром UVA и UAB лучей.

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