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/Красота

Прыщи и крупные поры: как выглядят знаменитости без фотошопа

1.5тЧитать материал на украинском

Обильный слой стойкого макияжа, яркий свет софитов и вспышек порой ставит звезд в не очень удобное положение. Так, многие из них имеют весьма проблемную кожу, а при таких условиях съемки на их лицах виден каждый прыщи.

Несмотря на то, что все недостатки возможно устранить при помощи косметических средств, многие знаменитости предпочитают пользоваться фотошопом. Но, скрыть реальность у них получается не всегда, пишет "Cosmopolitan".

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Как ранее писал OBOZREVATEL, феминистки выразили возмущение по поводу новых рекламных постеров бренда белья Agent Provocateur, появившихся в Великобритании. Так, изображение, на котором модель предстала перед зеркалом в провокационной позе и прозрачном белье, защитники прав женщин сочли сексистским и оскорбительным.

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
И деда мороза нет! И Кацапы твари!
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