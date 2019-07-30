Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Красота

"Противно смотреть!" Собчак вызвала гнев сети вульгарным фото

3.7т Читать материал на украинском

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками пошлым снимком. Так, его сразу же раскритиковали в сети.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала лежа на траве в достаточно откровенном леопардовом купальнике.

"Это просто я — лежу в купальнике под обжигающим Сардинским солнцем. И да, я столько пашу, что имею полное право сказать, что отдых я себе заслужила", — написала Собчак.

"Противно смотреть!" Собчак вызвала гнев сети вульгарным фото

Ксения Собчак

Фото из Instagram

"Противно смотреть!" Собчак вызвала гнев сети вульгарным фото

Ксения Собчак в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Новости
"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой

В сети негативно отреагировали на фото ведущей.

"Противно смотреть!" Собчак вызвала гнев сети вульгарным фото
"Противно смотреть!" Собчак вызвала гнев сети вульгарным фото
"Противно смотреть!" Собчак вызвала гнев сети вульгарным фото
"Противно смотреть!" Собчак вызвала гнев сети вульгарным фото
"Противно смотреть!" Собчак вызвала гнев сети вульгарным фото

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Ксении Собчак, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

"Противно смотреть!" Собчак вызвала гнев сети вульгарным фото

Соблазнительная Ксения Собчак

Фото из Instagram

"Противно смотреть!" Собчак вызвала гнев сети вульгарным фото

Ксения Собчак оголила грудь

Фото из Instagram

"Противно смотреть!" Собчак вызвала гнев сети вульгарным фото

Ксения Собчак в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Противно смотреть!" Собчак вызвала гнев сети вульгарным фото

Ксения Собчак сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Противно смотреть!" Собчак вызвала гнев сети вульгарным фото

Ксения Собчак и Игорь Верник

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Собчак предстала перед камерами в неожиданном образе, надев кожаную куртку на голое тело. Многие поклонники посмеялись над фигурой Собчак, особенно над ее грудью.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
Так она только за "бабло" папино и "лежит" ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel