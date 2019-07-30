"Противно смотреть!" Собчак вызвала гнев сети вульгарным фото

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками пошлым снимком. Так, его сразу же раскритиковали в сети.
Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала лежа на траве в достаточно откровенном леопардовом купальнике.
"Это просто я — лежу в купальнике под обжигающим Сардинским солнцем. И да, я столько пашу, что имею полное право сказать, что отдых я себе заслужила", — написала Собчак.
Ксения Собчак
Фото из Instagram
Ксения Собчак в откровенном купальнике
Фото из Instagram
В сети негативно отреагировали на фото ведущей.
Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Ксении Собчак, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Соблазнительная Ксения Собчак
Фото из Instagram
Ксения Собчак оголила грудь
Фото из Instagram
Ксения Собчак в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Ксения Собчак сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Ксения Собчак и Игорь Верник
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Собчак предстала перед камерами в неожиданном образе, надев кожаную куртку на голое тело. Многие поклонники посмеялись над фигурой Собчак, особенно над ее грудью.
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