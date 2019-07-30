"Противно смотреть!" Собчак вызвала гнев сети вульгарным фото

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками пошлым снимком. Так, его сразу же раскритиковали в сети.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала лежа на траве в достаточно откровенном леопардовом купальнике.

"Это просто я — лежу в купальнике под обжигающим Сардинским солнцем. И да, я столько пашу, что имею полное право сказать, что отдых я себе заслужила", — написала Собчак.

Ксения Собчак Фото из Instagram

Ксения Собчак в откровенном купальнике Фото из Instagram

В сети негативно отреагировали на фото ведущей.

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Ксении Собчак, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Соблазнительная Ксения Собчак Фото из Instagram

Ксения Собчак оголила грудь Фото из Instagram

Ксения Собчак в откровенном купальнике Фото из Instagram

Ксения Собчак сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Ксения Собчак и Игорь Верник Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Собчак предстала перед камерами в неожиданном образе, надев кожаную куртку на голое тело. Многие поклонники посмеялись над фигурой Собчак, особенно над ее грудью.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!