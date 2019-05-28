ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике

251Читать материал на украинском

34-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro поделилась с поклонниками соблазнительными снимками.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в откровенном синем купальнике, который отлично подчеркнул пышную грудь певицы.

"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике

Ольга Серябкина

Фото из Instagram

"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике

Ольга Серябкина в пикантном купальнике

Фото из Instagram

"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике

Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике

Соблазнительная Ольга Серябкина

Фото из Instagram

Новости
Известная российская актриса полностью оголилась на камеру: пикантный кадр

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Какая ты горячая", "Очень красивая", "Просто секс", "Ты само совершенство", — прокомментировали люди.

"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике
"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике
"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике
"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике
"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике
"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике
"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ольги Серябкиной, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике

Ольга Серябкина оголила грудь

Фото из Instagram

"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике

Ольга Серябкина продемонстрировала стройную фигуру

Фото из Instagram

"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике

Ольга Серябкина в сексуальном белье

Фото из Instagram

"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике

Ольга Серябкина оголила грудь

Фото из Instagram

"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике

Ольга Серябкина в соблазнительном красном белье

Фото из Instagram

"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике

Ольга Серябкина блондинка

Фото из Instagram

"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике

Чувственная Ольга Серябкина

Фото из Instagram

"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике

Ольга Серябкина в ванной

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения