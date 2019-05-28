"Просто секс!" Певица из РФ показала грудь в откровенном купальнике

34-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro поделилась с поклонниками соблазнительными снимками.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в откровенном синем купальнике, который отлично подчеркнул пышную грудь певицы.

Ольга Серябкина Фото из Instagram

Ольга Серябкина в пикантном купальнике Фото из Instagram

Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Ольга Серябкина Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Какая ты горячая", "Очень красивая", "Просто секс", "Ты само совершенство", — прокомментировали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ольги Серябкиной, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Ольга Серябкина оголила грудь Фото из Instagram

Ольга Серябкина продемонстрировала стройную фигуру Фото из Instagram

Ольга Серябкина в сексуальном белье Фото из Instagram

Ольга Серябкина оголила грудь Фото из Instagram

Ольга Серябкина в соблазнительном красном белье Фото из Instagram

Ольга Серябкина блондинка Фото из Instagram

Чувственная Ольга Серябкина Фото из Instagram

Ольга Серябкина в ванной Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

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