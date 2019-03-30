"Просто космос": Брежнева взбудоражила сеть откровенными снимками

Певица и актриса Вера Брежневапорадовалапоклонников серией откровенных снимков.
Соответствующие фотографии она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, вызвав бурю эмоций у фолловеров.
Звезда позировала в откровенном нижнем белье, продемонстрировав утонченную фигуру и даже мышцы, которые приобрела в результате тренировок. Снимки она подписала коротко: "Яжемать".
Поклонники отметили, что выглядит Брежнева восхитительно, а корсет в данном фотосессии является лишним, ведь у нее итак отличная фигура.
"Корсет лишний", "Красивая мать", "Ты тут шик", "Вера обжигает", "Верочка, ты мать, и ты воплощение любви и чистоты", "Фото - просто космос", – написали фолловеры под снимками.
Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из последних интервью Брежнева призналась, что была "гадким утенком", из-за чего возникло много комплексов. В итоге, всех их она поборола.
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