|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

"Просто космос": Брежнева взбудоражила сеть откровенными снимками

1.3тЧитать материал на украинском

Певица и актриса Вера Брежневапорадовалапоклонников серией откровенных снимков.

Соответствующие фотографии она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, вызвав бурю эмоций у фолловеров.

Звезда позировала в откровенном нижнем белье, продемонстрировав утонченную фигуру и даже мышцы, которые приобрела в результате тренировок. Снимки она подписала коротко: "Яжемать".

"Просто космос": Брежнева взбудоражила сеть откровенными снимками
Новости
Дочь Веры Брежневой засветила фигуру в купальнике

Поклонники отметили, что выглядит Брежнева восхитительно, а корсет в данном фотосессии является лишним, ведь у нее итак отличная фигура.

"Корсет лишний", "Красивая мать", "Ты тут шик", "Вера обжигает", "Верочка, ты мать, и ты воплощение любви и чистоты", "Фото - просто космос", – написали фолловеры под снимками.

#Яжемать 🖤

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

"Просто космос": Брежнева взбудоражила сеть откровенными снимками
"Просто космос": Брежнева взбудоражила сеть откровенными снимками
"Просто космос": Брежнева взбудоражила сеть откровенными снимками
"Просто космос": Брежнева взбудоражила сеть откровенными снимками
"Просто космос": Брежнева взбудоражила сеть откровенными снимками
"Просто космос": Брежнева взбудоражила сеть откровенными снимками

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из последних интервью Брежнева призналась, что была "гадким утенком", из-за чего возникло много комплексов. В итоге, всех их она поборола.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Вера Брежнева
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения