Если вы хотите сияющую здоровую кожу лица и замедлить процессы старения – включите эти продукты в ваш дневной рацион.

ОВСЯНКА – содержит бета-глюканом, который борется с плохим холестерином. Богата она витаминами Е, группой В. Антиоксиданты, цинк и фосфор необходимы для своевременного обновления клеток.

ТВОРОГ 5% - содержит витамин Е и селен, которые мешают радикалам старить клетки лица.

Продукты с большим содержанием ЦИНКА - устрицы, зерновые, бобовые, орехи и тофу. Для лучшего усвоения цинка нужно употреблять продукты, которые содержат метиониновой и гистидиновой кислоту: кунжут, яйца, горбуша и икра.

ОРЕХИ – содержат витамин Е. Витамин Е замедляет процесс старения кожи, защищает ее от вредного воздействия ультрафиолета, поддерживает нужный баланс влажности. Важный источник жирных кислот. Орехи перед употреблением нужно замачивать.

Продукты, богатые витамином С – стимулирует синтез коллагена. Апельсины, мандарины, грейпфруты, болгарский перец, томаты, квашеная капуста.

КАПУСТА - содержит витамина К, который способствует быстрому заживлению ранок и трещин, улучшает обмен веществ в соединительной ткани и коллагеновых волокнах кожи.

ВИТАМИН А - способствует клеточному обновлению. Морковь, перец, тыква, авокадо, шпинат и другие листовые овощи содержат бета-каротин. Бета-каротин жирорастворимый витамин, поэтому в морковный сок нужно добавлять оливковое масло.

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СЕМЕНА ЛЬНА содержат с своем составе: ниацин (увеличивает тонус кожи, устраняет мелкие морщины); тиамин (омолаживающий эффект); фолиевая кислота (бореться с воспалениями на коже); холин (успокаивает, снимает раздражение); альфа-линолевая кислота (стимулирует регенерацию кожи).

Поделитесь пожалуйста какими косметическими средствами для лица лучше пользоваться после 30 лет?

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