Прически с платком стали трендом осени 2020: самые модные варианты. Фото

Obozrevatel Красота 14:40, 26.09.2020

Прически с платками в волосах стали настоящим трендом осени 2020 года.

Теперь, чтобы выглядеть красиво, необязательно поддаваться кардинальным изменениям во внешности. Достаточно добавить к образу маленький аксессуар и внешность заиграет другими красками.

Трендовую прическу с платком можно заплетать в косы, завязывать на волосах, использовать как ободок или резинку для волос – вариаций множество.

К тому же, прическа с платком подойдет абсолютно любому типу и длине волос, а ее создание не займет много времени. Даже обладательницы тонких и, лишенных фактуры, волос смогут придать своей гриве недостающий объем.

На осень 2020 стилисты предлагают обратить внимание на такие прически с платком: тюрьбаны, хиппи-банданы, повязки с бантом в стиле pin-up и вплетенный платок в простые укладки.

OBOZREVATEL собрал подборку модных и стильных идей причесок с платком от Pinterest, которые легко повторить самостоятельно в домашних условиях.

Прически с платком на осень.
Модные прически с платком.
Прически на осень с аксессуаром на волосах.
Прически с платком на длинные волосы.
Прически с платком на короткие волосы.
Хвостик с платком .
Модные прически на осень 2020.
Платок вплетенный в косы.
Кудрявые волосы с платком.
Простые прически с платком.
Оригинальные прически с платком.
Яркие идеи причесок с платком на любую длину волос.
Модные прически на длинные волосы с платком.
Собранные волосы с платком.
Красивые фото причесок с платком.
Интересные идеи причесок с платком.
Быстрые прически с платком.
Легкие прически на осень 2020.
Модные прически на длинные волосы на осень.
Быстрые прически на осень 2020.
Тренд 2020: прическа с платком.
Простые укладки с платком в волосах.
Прическа с платком на пляж.
Прическа с платком для свидания.
Прическа с платком на осень 2020.
Модная прическа с платком в школу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, почему нельзя расчесывать мокрые волосы.

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