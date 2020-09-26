Прически с платком стали трендом осени 2020: самые модные варианты. Фото

Прически с платками в волосах стали настоящим трендом осени 2020 года.

Теперь, чтобы выглядеть красиво, необязательно поддаваться кардинальным изменениям во внешности. Достаточно добавить к образу маленький аксессуар и внешность заиграет другими красками.

Трендовую прическу с платком можно заплетать в косы, завязывать на волосах, использовать как ободок или резинку для волос – вариаций множество.

К тому же, прическа с платком подойдет абсолютно любому типу и длине волос, а ее создание не займет много времени. Даже обладательницы тонких и, лишенных фактуры, волос смогут придать своей гриве недостающий объем.

На осень 2020 стилисты предлагают обратить внимание на такие прически с платком: тюрьбаны, хиппи-банданы, повязки с бантом в стиле pin-up и вплетенный платок в простые укладки.

OBOZREVATEL собрал подборку модных и стильных идей причесок с платком от Pinterest, которые легко повторить самостоятельно в домашних условиях.

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