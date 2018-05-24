Превратилась в Мону Лизу: китаянка поразила сеть необыкновенным макияжем

Популярный китайский бьюти-блогер Хи Юхонг продемонстрировала невероятное мастерство визажа, превратив себя с помощью макияжа в Мону Лизу (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

26-летняя китаянка стала популярной, благодаря своим чудесным перевоплощениям - с помощью макияжа китаянка превращает себя в известных личностей. Видео со своими работами она выкладывает на свою YouTube-канал.

С помощью кистей, тональных средств и теней, Юхонг сумела практически в точности воссоздать внешний облик легендарной Джоконды. На такой смелый шаг она решилась благодаря своим подписчикам, которые сами попросили ее испытать этот образ на себе.

Процесс превращения Хи Юхонг в Мону Лизу Cosmopolitan

Ролик с перевоплощением просмотрели уже несколько сотен тысяч пользователей.

Стоит отметить, что несмотря на то, что видео длится всего 30 секунд, сам процесс нанесения макияжа занял почти 6 часов.

Хи Юхонг и Мона Лиза (сравнение) Cosmopolitan

"Я вижу лицо, как лист бумаги, и возможности преображений - бесконечны", - поделилась Хи.

Примечательно, что бьюти-блогер уже примеряла на себя "лица" многих звезд, среди которых Тильда Суинтон, Селена Гомес, Тейлор Свифт и другие.

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