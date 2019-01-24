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"Позорище!" Полуголую Седокову раскритиковали за пошлое видео с сыном

1.2тЧитать материал на украинском

Украинская певица, экс-вокалистка "ВИА-Гры" Анна Седокова, вызвала бурю критики в социальной сети, опубликовав пошлое видео со своим сыном Гектором.

Так, на ролике певица в очень пикантной позе и откровенном купальнике играла с ребенком на пляже, демонстрируя соблазнительные формы. Провокационное видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Когда мама мечтала стать воспитателем в детском саду. А кем в детстве мечтал стать ты? Вот мне очень интересно", — написала Седокова.

"Позорище!" Полуголую Седокову раскритиковали за пошлое видео с сыном

Анна Седокова

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Поклонники возмутились таким поведением певицы. Они отметили, что не подобает матери в полуголом виде играть с ребенком.

"Получается только показывать сиськи в Instagram", "На лбу себе напиши: хочу мужика", "Позорище, в голом виде с ребенком играть", "С такой позой и полуголом виде прям как раз в детский сад", — прокомментировали люди.

"Позорище!" Полуголую Седокову раскритиковали за пошлое видео с сыном
"Позорище!" Полуголую Седокову раскритиковали за пошлое видео с сыном
"Позорище!" Полуголую Седокову раскритиковали за пошлое видео с сыном
"Позорище!" Полуголую Седокову раскритиковали за пошлое видео с сыном

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, разозлила сеть пикантным снимком. Поклонникам не понравился слишком откровенный наряд певицы.

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Персона
Алина Седова
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