Пожилая топ-модель полностью оголилась на камеру: пикантное фото

Знаменитая 62-летняя модель Ясмина Росси полностью разделась для фото, чем восхитила армию своих поклонников.

Примечательно, что Росси рассказала, что не использовала для фото никаких фильтров и графических эффектов. Соблазнительный снимок женщина опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Таким необычным образом Росси решила похвастаться новой камерой, которую приобрела несколько ранее.

Публикация от Yazemeenah Rossi (@yazemeenah) 20 Апр 2018 в 12:49 PDT

Столь смелое фото привело в восторг фолловеров Ясмины. За несколько часов снимок собрал более 6 тысяч лайков и сотни комментариев.

"Отличная камера, удачное фото и прекрасная, очаровательная женщина - мечта всей жизни", - написали некоторые ее подписчики.

Американка французского происхождения Ясмина Росси начала профессиональную модельную карьеру лишь в 40 лет. Она никогда не обращалась к пластическим хирургам, а секретом красоты называет правильный образ жизни и работу, которая нравится.

Сейчас она фотограф, дизайнер, лицо культовых брендов Marks & Spencer, YSL, Hermès и Jil Sander.

Как сообщал "Обозреватель", начинающая модель из ЮАР Нели Зума сумела прославиться, несмотря на шокирующие шрамы на ее теле, полученные в результате серьезного ДТП.