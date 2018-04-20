Пожилая топ-модель полностью оголилась на камеру: пикантное фото

Знаменитая 62-летняя модель Ясмина Росси полностью разделась для фото, чем восхитила армию своих поклонников.
Примечательно, что Росси рассказала, что не использовала для фото никаких фильтров и графических эффектов. Соблазнительный снимок женщина опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Таким необычным образом Росси решила похвастаться новой камерой, которую приобрела несколько ранее.
Столь смелое фото привело в восторг фолловеров Ясмины. За несколько часов снимок собрал более 6 тысяч лайков и сотни комментариев.
"Отличная камера, удачное фото и прекрасная, очаровательная женщина - мечта всей жизни", - написали некоторые ее подписчики.
Американка французского происхождения Ясмина Росси начала профессиональную модельную карьеру лишь в 40 лет. Она никогда не обращалась к пластическим хирургам, а секретом красоты называет правильный образ жизни и работу, которая нравится.
Сейчас она фотограф, дизайнер, лицо культовых брендов Marks & Spencer, YSL, Hermès и Jil Sander.
Как сообщал "Обозреватель", начинающая модель из ЮАР Нели Зума сумела прославиться, несмотря на шокирующие шрамы на ее теле, полученные в результате серьезного ДТП.