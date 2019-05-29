Повзрослевшая звезда ''Папиных дочек'' сфотографировалась без белья: в сети фурор

Российская актриса Лиза Арзамасова, известная ролью Галины Сергеевны в некогда популярном сериале "Папины дочки", удивила поклонников пикантным снимком.
24-летняя артистка поразила сеть фотографией, на которой позировала в прозрачном топе без белья, сексуально оголив спину. Соблазнительное фото опубликовано на личной странице в Instagram.
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Поклонники "Галины Сергеевны" пришли в восторг от новой публикации звезды в социальной сети. Они засыпали ее комплиментами в комментариях, отметив, что актриса выглядит сексуально и грациозно.
"Нет слов, ты просто шикарная! Сплошная грация!" – выразили восхищение поклонники актрисы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее еще одна звезда "Папиных дочек", 17-летняя Екатерина Старшова (Пуговка) восхитила сеть соблазнительным снимком в откровенном образе.
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