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/Красота

Повзрослевшая звезда ''Папиных дочек'' сфотографировалась без белья: в сети фурор

2.4тЧитать материал на украинском

Российская актриса Лиза Арзамасова, известная ролью Галины Сергеевны в некогда популярном сериале "Папины дочки", удивила поклонников пикантным снимком.

24-летняя артистка поразила сеть фотографией, на которой позировала в прозрачном топе без белья, сексуально оголив спину. Соблазнительное фото опубликовано на личной странице в Instagram.

Смотрите также подборку откровенных фото "Галины Сергеевны" в конце новости.

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Поклонники "Галины Сергеевны" пришли в восторг от новой публикации звезды в социальной сети. Они засыпали ее комплиментами в комментариях, отметив, что актриса выглядит сексуально и грациозно.

"Нет слов, ты просто шикарная! Сплошная грация!" – выразили восхищение поклонники актрисы.

Повзрослевшая звезда ''Папиных дочек'' сфотографировалась без белья: в сети фурор
Повзрослевшая звезда ''Папиных дочек'' сфотографировалась без белья: в сети фурор
Повзрослевшая звезда ''Папиных дочек'' сфотографировалась без белья: в сети фурор
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее еще одна звезда "Папиных дочек", 17-летняя Екатерина Старшова (Пуговка) восхитила сеть соблазнительным снимком в откровенном образе.

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Елизавета АрзамасоваЛиза Арзамасова
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Королёва Ева
Королёва Ева
Oгрoмноe cпacибо тому, кто покaзaл мне пpeкpaсный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁8xmios Пpocтo прoйдя пpoстoй oпpоc получила пoчти пoлyгодовую зapплату)) Пользуйтеcь, пoка eще eсть возмoжноcть=)
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