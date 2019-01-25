''Потрясающе'': голая Астафьева вызвала восторг а сети

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева снялась в рекламе духов. В ролике она полностью сменила образ, появившись перед зрителем обнаженной и с рыжими волосами.

Пользователи сети отметили, что артистка потрясающе выглядит. Видео она разместила на своей странице в Instagram.

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva/

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"Шикарна женщина просто", "Даша, ну потрясающе же", "Дашуль, ну сколько же тебе природа дала красоты и сексуальности и все это в тебе так естественно и непринужденно", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астафьева поделилась пикантным фото, на котором отчетливо видна вся ее грудь. Поклонники Астафьевой были удивлены смелым поступком артистки, восхитившись ее стройной фигурой.

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