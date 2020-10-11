Постаревшая кожа лица после похудения: как решить проблему

После похудения на лице могут появиться морщины и другие несовершенства. Дело в том, что из-за резкого снижения веса с лица уходит часть подкожного жира, который помогает выглядеть моложе.

OBOZREVATEL рассказывает, как справиться с основными проблемами кожи, которые могут возникнуть после похудения.

Обвисание кожи

После резкого похудения кожа в районе подбородка может немного провиснуть. Это происходит из-за уменьшения количества жира, а также коллагена и эластина, но их можно вернуть при помощи крема с ретинолом и пептидами.

Акне

Даже на не склонной к воспалениям коже они могут неожиданно появиться после похудения. Эту проблему можно решить при помощи специальных средств, белковых коктейлей. Эффективны также салициловая кислота и увлажняющие спреи, не блокирующие поры.

Круги под глазами

Подкожный жир помогает прятать кровеносные сосуды под глазами, но после похудение он исчезает и появляются темные круги. В этом случае рекомендуется крем с ретинолом и гиалуроновой кислотой, а если это не поможет – поход за филлерами к косметологу.

Мелкие морщины

В основном после резкого снижения веса появляются "гусиные лапки". Справиться с ними поможет увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой.

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