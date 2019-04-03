"Пошло, но нравится": обнаженная невеста Тимати взбудоражила сеть

Невеста российского рэпера Тимати, который называет себя любимым исполнителем президента РФ Владимира Путина, Анастасия Решетова поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.

Так, фото модель опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала абсолютно обнаженной, прикрыв интимные части тела руками.

“Holy sweet (Святая сладость. - Ред)", — лаконично прокомментировала свою публикацию Анастасия.

Поклонники отметили, что фото получилось мультяшным, а Анастасия похожа на нем на русалку Ариель. И не странно, ведь на самом деле снимок, который модель опубликовала — это всего-лишь очень реалистичный рисунок художницы под никнеймом Gi__yonce в Instagram.

"Словно русалочка", "Пошленько, но мне нравится", "Это обман? Не настоящее фото? Потому что очень мультяшно получилось", "Ого, вот это действительно шикарно", "Очень красиво", "Богиня", "Очень изысканно", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, об отношениях Тимати и Решетовой стало известно в 2015 году. Пара не очень охотно комментировала личную жизнь. Недавно парочку заподозрили в тайной свадьбе из-за фотографии в сети.

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