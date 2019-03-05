"Порнография": реклама белья Agent Provocateur вызвала гнев феминисток

Феминистки выразили возмущение по поводу новых рекламных постеров бренда белья Agent Provocateur, появившихся в Великобритании.

Так, изображение, на котором модель предстала перед зеркалом в провокационной позе и прозрачном белье, защитники прав женщин сочли сексистским и оскорбительным для слабого пола. Об этом сообщило издание BBC (видео смотрите ниже).

Одна из жительниц города Бат Ханна Лиз, увидев постер, не смогла сдержать негодования, которым поделилась с читателями своего Twitter.

Фото: bbc.com

"Окно магазина House of Fraser в Бате. У меня нет слов, за исключением этих: объективация и ежедневный сексизм", — написала женщина.

Отметим, что твит Ханны прокомментировали многие женщины, согласившиеся с ее доводами. Некоторые сочли изображение порнографическим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый итальянский модный дом Gucci оскандалился с рекламой нового джемпера, в которой покупатели увидели признаки расизма.

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