"Порнография": реклама белья Agent Provocateur вызвала гнев феминисток

Феминистки выразили возмущение по поводу новых рекламных постеров бренда белья Agent Provocateur, появившихся в Великобритании.
Так, изображение, на котором модель предстала перед зеркалом в провокационной позе и прозрачном белье, защитники прав женщин сочли сексистским и оскорбительным для слабого пола. Об этом сообщило издание BBC (видео смотрите ниже).
Одна из жительниц города Бат Ханна Лиз, увидев постер, не смогла сдержать негодования, которым поделилась с читателями своего Twitter.
Фото: bbc.com
"Окно магазина House of Fraser в Бате. У меня нет слов, за исключением этих: объективация и ежедневный сексизм", — написала женщина.
Отметим, что твит Ханны прокомментировали многие женщины, согласившиеся с ее доводами. Некоторые сочли изображение порнографическим.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый итальянский модный дом Gucci оскандалился с рекламой нового джемпера, в которой покупатели увидели признаки расизма.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!