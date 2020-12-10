Популярные ошибки в макияже, которые добавляют возраста: опубликован список

При нанесении макияжа важно не допускать ошибки, которые не только испортят вашу красоту, но и прибавят к вашему возрасту еще несколько лет. Поэтому главное соблюдать простые правила и не забывать о них.

Благодаря этим лайфхакам вы будете выглядеть значительно моложе и прекрасно. Подробней о них – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Ухаживайте за бровями

Брови – это одна из самых выразительных черт лица. Чтобы выглядеть красивее и не прибавлять к своему возрасту пару лишних лет – необходимо ухаживать за ними. Не забывайте подкрашивать брови, выщипывать их и подчеркивать их форму.

Ухаживайте за бровями imkosmetik.com

Выбирайте правильный оттенок тонального крема

Тональный крем может хорошо скрыть все недостатки на лице. При выборе оттенка нужно учитывать то, что слишком темный вариант может вас состарить и будет выглядеть неестественно. Если вы не можете определиться и найти свой цвет крема – обратитесь за консультацией к профессионалам.

Выбирайте правильный оттенок тонального крема Wobs

Не используйте слишком яркие румяна

Румяна наносят на лицо для того, что подчеркнуть скулы. Но в макияже главное не переусердствовать и не увлечься ими. Так, постарайтесь наносить в меньшем количестве или вообще избавиться от блестящих и ярких румян, ведь они только прибавят несколько лет к возрасту.

Не используйте слишком яркие румяна МЕГА

Пользуйтесь праймером

Праймер – это база под макияж, которая наносится до тонального крема. Он выравнивает оттенок, сглаживает морщины, поры и шрамы. Важно не переборщить с его нанесением.

Пользуйтесь праймером Vogue UA

Рисуйте аккуратные стрелки

Широкие стрелки уже не в моде и могут старить вас на несколько лет. Поэтому старайтесь рисовать аккуратные и тонкие, а также растушевывать их.

Рисуйте аккуратные стрелки Elle.ua

Не выбирайте холодные цвета волос

В последнее время любительницы блонда при окрашивании предпочитают выбирать холодные оттенки. Но мало кто знает, что такие цвета только делают вас старше. Поэтому старайтесь красить волосы в темные оттенки, так вы будете выглядеть моложе.

Не выбирайте холодные цвета волос Beauty Hair Expert

Как сообщал OBOZREVATEL, в нашей жизни есть вещи, которые плохо влияют не только на здоровье, но и женскую красоту и молодость. Поэтому от них нужно срочно избавляться.