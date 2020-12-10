Популярные ошибки в макияже, которые добавляют возраста: опубликован список

При нанесении макияжа важно не допускать ошибки, которые не только испортят вашу красоту, но и прибавят к вашему возрасту еще несколько лет. Поэтому главное соблюдать простые правила и не забывать о них.

Благодаря этим лайфхакам вы будете выглядеть значительно моложе и прекрасно. Подробней о них – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Брови – это одна из самых выразительных черт лица. Чтобы выглядеть красивее и не прибавлять к своему возрасту пару лишних лет – необходимо ухаживать за ними. Не забывайте подкрашивать брови, выщипывать их и подчеркивать их форму.

Тональный крем может хорошо скрыть все недостатки на лице. При выборе оттенка нужно учитывать то, что слишком темный вариант может вас состарить и будет выглядеть неестественно. Если вы не можете определиться и найти свой цвет крема – обратитесь за консультацией к профессионалам.

Румяна наносят на лицо для того, что подчеркнуть скулы. Но в макияже главное не переусердствовать и не увлечься ими. Так, постарайтесь наносить в меньшем количестве или вообще избавиться от блестящих и ярких румян, ведь они только прибавят несколько лет к возрасту.

Праймер – это база под макияж, которая наносится до тонального крема. Он выравнивает оттенок, сглаживает морщины, поры и шрамы. Важно не переборщить с его нанесением.

Широкие стрелки уже не в моде и могут старить вас на несколько лет. Поэтому старайтесь рисовать аккуратные и тонкие, а также растушевывать их.

В последнее время любительницы блонда при окрашивании предпочитают выбирать холодные оттенки. Но мало кто знает, что такие цвета только делают вас старше. Поэтому старайтесь красить волосы в темные оттенки, так вы будете выглядеть моложе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нашей жизни есть вещи, которые плохо влияют не только на здоровье, но и женскую красоту и молодость. Поэтому от них нужно срочно избавляться.