Популярная в Украине травести-дива вскружила голову пикантной фотосессией

Украинская травести-дива Монро сменила привычные белокурые локоны на черный парик со стрижкой каре.
Результатами яркой фотосессии женского фотографа Юлии Тихоступ звезда и мастер перевоплощения поделилась в своем Instagram-аккаунте, поведав поклонникам познавательную историю о курении.
Дива позировала в клетчатой рубашке свободного кроя и туфлях-лодочках на шпильках, продемонстрировав невероятные стройные ноги.
"Не поверите, но я никогда не курила. Баловалась разок другой, и то по малолетке и за компанию, но чтобы длительный период – нет. Вот просто не в кайф, и голова дурная, и ноги ватные. Бери под белы рученьки, пакуй в кузов и вывози в лес", – призналась Монро.
Она рассказала, все случаи, когда пробовала по-настоящему курить, приводили к неприятным последствиям. При этом дива уточнила, что для кадра сигарета оказалась неплохим аксессуаром.
"К чему веду, бросайте Вы эту вредную привычку. Ну реально, экономия средств и здоровее будете. Хотя в кадре сигарета – абсолютная драма, какой не добьешься даже самым громким скандалом. Затяжка, очерченные скулы, облако дыма и взгляд в никуда... Захотелось виски и на концерт Aerosmith", – резюмировала эпатажная Монро.
Так грустно, что хочется...😉 Не поверите, Но я никогда не курила. Баловалась разок другой, и то по малолетке и за компанию, Но чтобы длительный период - не-а😐 вот просто не в кайф, и голова дурная, и ноги ватные. Бери под белы рученьки, пакуй в кузов и вывози в лес 😣 Помню, первый раз затянулась на переменке, в одиннадцатом классе, как раз перед школьной олимпиадой по химии. Мои одноклассники смалили во всю ментоловый more, длиннинькие такие, а я всё целку строила. В итоге поддалась на уговоры, и в итоге получила два балла, хотя шла на победу( Помню так стыдно было перед учителем, он то надежды возлагал. Второй раз затянулась Уже будучи студенткой универа. На втором курсе я дико втюрилась в друга моей подруги. Он был красив, как Аполлон, которого я никогда не видела. Носил узкие джинсы и черное пальто, пил джин с тоником и курил Marlboro. Мы вместе иногда тусили. Ну как вместе, я набивалась с ними, чтобы дышать его ароматом, а он вообще не замечал. В итоге, чтобы типа быть на одной волне, я затянулась сигареткой. Кашляла, шо чахоточная😆😆😆 Он, кстати,заливал ко мне спустя дет десять на одной тусе. Я уже известной была, и эффектно отшила😁 Еще был раз на гастролях в Кременчуге)) Бляяя...как вспомню🙈 Тогда только Джей Ло появилась и её легендарная жо... Она не курила, но для полноты картины, а я ж возомнила себя ею, не хватало папироски😁 Мы с коллегами закончили шоу и спустились в биллиардную. Тогда при клубе всегда стояли биллиардные столы, и в клубах еще курили. Какие-то местные продвинутые мачо подкатили к столичным АтрЫсткам визуального жанра и давай кружить коньяком и сигаретами) Я с какого-то перепугу выкурила ажжж трЫ штукЫ и на следующий день думала сдохну😖 хорошо хоть не отдалась на столе, Хотя были попытки...мои😆 Ну как, женщина с ароматом табака отдается без раздумий😍 К чему веду, бросайте Вы эту вредную привычку. Ну реально экономия средств и здоровее будете. Хотя в кадре сигарета - абсолютная драма, какой не добьешься даже самым громким скандалом🖤Затяжка, очерченные скулы, облако дыма и взгляд в никуда... Захотелось виски и на концерт Aerosmith. Фото: гениальный мастер женского портрета @julia_shelegova
Фотосессия травести-дивы вскружила голову поклонникам. Внимание обратили в комментариях на грацию и ножки.
"Вашим ногам нужен отдельный блог", "Грация кошки! Шикарные фоточки", "Радует глаз, как все гармонично. Макияж, выражение лица, одежда, позы .... мысли тоже", "О боги, какие ноги", – написали восторженные поклонники.
Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2018 года Монро похвасталась своим поклонникам фотографией, на которой запечатлена без макияжа.
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