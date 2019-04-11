Популярная в Украине травести-дива вскружила голову пикантной фотосессией

Украинская травести-дива Монро сменила привычные белокурые локоны на черный парик со стрижкой каре.

Результатами яркой фотосессии женского фотографа Юлии Тихоступ звезда и мастер перевоплощения поделилась в своем Instagram-аккаунте, поведав поклонникам познавательную историю о курении.

Дива позировала в клетчатой рубашке свободного кроя и туфлях-лодочках на шпильках, продемонстрировав невероятные стройные ноги.

"Не поверите, но я никогда не курила. Баловалась разок другой, и то по малолетке и за компанию, но чтобы длительный период – нет. Вот просто не в кайф, и голова дурная, и ноги ватные. Бери под белы рученьки, пакуй в кузов и вывози в лес", – призналась Монро.

Она рассказала, все случаи, когда пробовала по-настоящему курить, приводили к неприятным последствиям. При этом дива уточнила, что для кадра сигарета оказалась неплохим аксессуаром.

"К чему веду, бросайте Вы эту вредную привычку. Ну реально, экономия средств и здоровее будете. Хотя в кадре сигарета – абсолютная драма, какой не добьешься даже самым громким скандалом. Затяжка, очерченные скулы, облако дыма и взгляд в никуда... Захотелось виски и на концерт Aerosmith", – резюмировала эпатажная Монро.

Фотосессия травести-дивы вскружила голову поклонникам. Внимание обратили в комментариях на грацию и ножки.

"Вашим ногам нужен отдельный блог", "Грация кошки! Шикарные фоточки", "Радует глаз, как все гармонично. Макияж, выражение лица, одежда, позы .... мысли тоже", "О боги, какие ноги", – написали восторженные поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2018 года Монро похвасталась своим поклонникам фотографией, на которой запечатлена без макияжа.

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