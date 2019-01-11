Популярная российская актриса в 45 лет стала мамой в пятый раз

Популярная российская актриса Мария Порошина в 45 лет стала матерью уже в пятый раз.

Как сообщает издание "7 Дней", в этот раз артистке повезло впервые родить сына, правда с именем она пока не определилась.

"Я счастлива: все прошло нормально, чувствую себя хорошо, как и мой сыночек", — рассказала Порошина в комментарии журналистам.

У нее уже есть четыре дочери. Старшая, 22-летняя Полина (от российского актера Гоши Куценко) закончила театральный институт и стала актрисой. Еще трех дочерей Порошина родила в браке с актером Ильей Древновым: Серафиму (13 лет), Аграфену (почти 9) и Глафиру (4 года).

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Новорожденный сын актрисы появился на свет в Москве с идеальными параметрами: рост 52 см, вес 3560. До последних дней беременности актриса вела активный образ жизни. С младшими дочками она посетила несколько новогодних и театральных представлений. "Хочу успеть сделать побольше, пока есть время", — рассказывала Порошина.

Уточняется, что артистка внимательно следила за своим весом, потому что после беременности тяжело скидывать лишние килограммы, чтобы прийти в нормальное состояние. Еще летом в 2018 году Мария снималась на пляже в купальнике, а осенью доигрывала антрепризные спектакли.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно дублерша актрисы Эмилии Кларк в сериале "Игры престолов" Рози Мак, которая вышла замуж на 9-й день знакомства, родила своего первенца.

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