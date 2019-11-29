Популярная модель снялась топлес и раскрыла секрет роскошной груди: пикантные фото

39-летняя австралийская модель, певица и актриса Софи Монк поделилась, как носить наряды с откровенным декольте без бюстгальтера.
Так, по словам звезды, секрет роскошной груди кроется в одной хитрости — клейкой ленты, которая помогает ее удержать. Отметим, что Софи наглядно показала, как зафиксировала бюст, выложив фото топлес на своей странице в Instagram.
Софи Монк
Фото: instagram/sophiemonk
Софи Монк оголила грудь
Фото: instagram/sophiemonk
В таком наряде Монк посетила музыкальную премию ARIA Music Awards, проводившуюся в Сиднее. Она блистала на мероприятии в черном платье с глубоким вырезом. Также на снимках ее локоны развивались на ветру. Такого эффекта артистке удалось достичь при помощи воздуходувок, которыми орудовали ее помощники.
Софи Монк в откровенном наряде
Фото: instagram/sophiemonk
Софи Монк сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/sophiemonk
Соблазнительная Софи Монк
Фото: instagram/sophiemonk
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная американская певица и модель Сиара появилась на красной дорожке в откровенном наряде, оголив большую грудь.
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