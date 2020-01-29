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29 января • обновлено в 11:21
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/ Красота

Помогут выглядеть моложе: названы топ-4 модных помады

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Помада может добавить возраста, если вы неудачно подобрали оттенок и текстуру. Но если пользоваться правильным цветов, то можно увидеть моментальный эффект – мгновенное омоложение и изменение в вашей внешности.

О том, как же правильно подобрать помаду – рассказал "Рамблер".

Помогут выглядеть моложе: названы топ-4 модных помады

Фото: pixabay.com

Приглушенный розовый

С возрастом цвет кожи лица у многих женщин становится менее свежим. Изменить ситуацию поможет розовая помада. Важно, чтобы она была натуральной и не слишком яркой.

Помогут выглядеть моложе: названы топ-4 модных помады

Фото: moddam.ru

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Персиковый

Если у вас "теплый" цвет кожи, то вам подойдёт помада персикового цвета. Она мгновенно омолодит ваше лицо.

Помогут выглядеть моложе: названы топ-4 модных помады

Фото: gortenzija.com

Нюд с коралловой ноткой

Данный оттенок придаст вашей коже свежесть и также омолодит лицо.

Помогут выглядеть моложе: названы топ-4 модных помады

Фото: zhurnal-lady.com

Красный

Винные и красные оттенки помады отлично подходят для женщин в возрасте от 50 лет. Яркая палитра несет в себе уверенность, силу, молодость. Отмечается, что текстура помады должна быть кремовой.

Помогут выглядеть моложе: названы топ-4 модных помады

Фото: strana-sovetov.com

Как сообщал OBOZREVATEL, восемь чашек травяного чая в день могут существенно замедлить процесс старения человеческого организма. Подробности читайте здесь.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
Красота
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