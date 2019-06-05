Полуголая звезда российских сериалов завела сеть пляжным фото

Звезда российских сериалов, актриса популярного ситкома "Кухня" Мария Горбань взбудоражила сеть пикантным снимком.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике неоново-зеленого цвета, продемонстрировав свою "пятую точку".
Мария Горбань
Фото из Instagram
Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Горбань. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Марии Горбань, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Мария Горбань сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Мария Горбань голая в ванной
Фото из Instagram
Мария Горбань в сексуальном купальнике
Фото из Instagram
Мария Горбань полностью обнажилась
Фото из Instagram
Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Мария Горбань засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Мария Горбань сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Горбань поразила поклонников эротическим танцем. Так, на нем звезда предстала в откровенном купальнике, полотенце на голове и солнцезащитных очках.
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