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/Красота

Полуголая звезда российских сериалов завела сеть пляжным фото

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Звезда российских сериалов, актриса популярного ситкома "Кухня" Мария Горбань взбудоражила сеть пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике неоново-зеленого цвета, продемонстрировав свою "пятую точку".

Полуголая звезда российских сериалов завела сеть пляжным фото

Мария Горбань

Фото из Instagram

Полуголая звезда российских сериалов завела сеть пляжным фото

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Полуголая звезда российских сериалов завела сеть пляжным фото

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Горбань. Они засыпали ее комплиментами.

Полуголая звезда российских сериалов завела сеть пляжным фото
Полуголая звезда российских сериалов завела сеть пляжным фото
Полуголая звезда российских сериалов завела сеть пляжным фото
Полуголая звезда российских сериалов завела сеть пляжным фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Марии Горбань, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Полуголая звезда российских сериалов завела сеть пляжным фото

Мария Горбань сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Полуголая звезда российских сериалов завела сеть пляжным фото

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Полуголая звезда российских сериалов завела сеть пляжным фото

Мария Горбань голая в ванной

Фото из Instagram

Полуголая звезда российских сериалов завела сеть пляжным фото

Мария Горбань в сексуальном купальнике

Фото из Instagram

Полуголая звезда российских сериалов завела сеть пляжным фото

Мария Горбань полностью обнажилась

Фото из Instagram

Полуголая звезда российских сериалов завела сеть пляжным фото

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Полуголая звезда российских сериалов завела сеть пляжным фото

Мария Горбань засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Полуголая звезда российских сериалов завела сеть пляжным фото

Мария Горбань сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Горбань поразила поклонников эротическим танцем. Так, на нем звезда предстала в откровенном купальнике, полотенце на голове и солнцезащитных очках.

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Персона
Мария Горбань
Место
Россия
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