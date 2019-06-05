Полуголая звезда российских сериалов завела сеть пляжным фото

Звезда российских сериалов, актриса популярного ситкома "Кухня" Мария Горбань взбудоражила сеть пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике неоново-зеленого цвета, продемонстрировав свою "пятую точку".

Мария Горбань Фото из Instagram

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Горбань. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Марии Горбань, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Мария Горбань сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Мария Горбань голая в ванной Фото из Instagram

Мария Горбань в сексуальном купальнике Фото из Instagram

Мария Горбань полностью обнажилась Фото из Instagram

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Мария Горбань засветила пышную грудь Фото из Instagram

Мария Горбань сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Горбань поразила поклонников эротическим танцем. Так, на нем звезда предстала в откровенном купальнике, полотенце на голове и солнцезащитных очках.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся