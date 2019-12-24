Полуголая в воде: недавно родившая супермодель показала роскошную фигуру в бикини

Известная топ-модель Тина Кунаки, которая недавно родила ребенка, взбудоражила поклонников серией пляжных фото.

На своей странице в Instagram супруга Венсана Касселя продемонстрировала роскошную фигуру, которую привела в форму после родов.

Красавица позировала в откровенном купальнике на фоне живописного пляжа. В разных позах она продемонстрировала, что от жира или растяжек не осталось и следа.

Кунаки в купальнике instagram/tinakunakey

Что примечательно, еще во время беременности Кунаки не стеснялась сниматься полностью обнаженной, ведь ее формы позволяли показать фанатам роскошную фигуру.

Кунаки в воде instagram/tinakunakey

Тина Кунаки instagram/tinakunakey

Тина Кунаки – фигура instagram/tinakunakey

Как сообщал OBOZREVATEL, Кассель женился на Кунаки 24 августа 2018 года. Разница в возрасте пары составила почти 31 год. В январе модель подтвердила, что ждет ребенка, опубликовав пляжные снимки. В апреле 2019 года у них родиалась девочка.

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