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/Красота

Полуголая солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру

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Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская восхитила поклонников новым пикантным фото.

В этот раз похудевшая звезда позировала в откровенном купальнике в бассейне, держа тарелку с бургером и картошкой фри, и соблазнительно потягивая Coca-Cola.

"Не бойтесь совершенства. Вам все равно никогда его не достичь", – подписала она снимок, который опубликовала в Instagram.

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Поклонники были в восторге от новой фотографии Каминской. Звезде ответили, что она сама является совершенством, а некоторые признались в любви к бургерам.

"Эти купальники сведут меня с ума", "Можно подумать, такое едите", "Само совершенство", "Вкусная", "Меня бургеры на ночь сведут с ума", "Взгляд не отвести", – написали фолловеры.

Полуголая солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру
Полуголая солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру
Полуголая солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру
Полуголая солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру
Полуголая солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру
Полуголая солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру

Предлагаем вниманию читателя ознакомиться с последними горячими снимками Каминской, на которых она демонстрирует роскошную фигуру.

Полуголая солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру
Полуголая солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру
Полуголая солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру
Полуголая солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру
Полуголая солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каминская показала подтянутые ноги и голые ягодицы, чем вызвала бурю эмоций среди поклонников. Она рассказала, что добилась этого, придерживаясь интервального голодания.

Позже Каминская опубликовала видео, на котором показала результаты. По ее словам, из-за голодания у нее пропала грудь, хотя фигура ее абсолютно устраивает.

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Персона
Слава Каминская
Место
Украина
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