Полуголая солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская восхитила поклонников новым пикантным фото.

В этот раз похудевшая звезда позировала в откровенном купальнике в бассейне, держа тарелку с бургером и картошкой фри, и соблазнительно потягивая Coca-Cola.

"Не бойтесь совершенства. Вам все равно никогда его не достичь", – подписала она снимок, который опубликовала в Instagram.

Поклонники были в восторге от новой фотографии Каминской. Звезде ответили, что она сама является совершенством, а некоторые признались в любви к бургерам.

"Эти купальники сведут меня с ума", "Можно подумать, такое едите", "Само совершенство", "Вкусная", "Меня бургеры на ночь сведут с ума", "Взгляд не отвести", – написали фолловеры.

Предлагаем вниманию читателя ознакомиться с последними горячими снимками Каминской, на которых она демонстрирует роскошную фигуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каминская показала подтянутые ноги и голые ягодицы, чем вызвала бурю эмоций среди поклонников. Она рассказала, что добилась этого, придерживаясь интервального голодания.

Позже Каминская опубликовала видео, на котором показала результаты. По ее словам, из-за голодания у нее пропала грудь, хотя фигура ее абсолютно устраивает.

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