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/Красота

Полуголая Ратаковски взбудоражила сеть пикантным видео

2.5тЧитать материал на украинском

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которую называют одной из самых раскрепощенных моделей, порадовала поклонников очередной обнаженной фотосессией.

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала горячее видео со съемок, на котором хвастается подтянутыми ягодицами в нижнем белье (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Менее чем за сутки этот ролик набрал более 4 млн просмотров в соцсети. А в комментариях поклонники не стеснялись в выражениях своих эмоций.

Полуголая Ратаковски взбудоражила сеть пикантным видео

Instagram @emrata

Помимо видео она также показала несколько снимков той же фотосессии, где демонстрирует фигуру во всей красе. Стоит отметить, что именно той части тела, которую Ратаковски показала, она чаще всего уделяет больше внимания, публикую кадры в соцсети.

Полуголая Ратаковски взбудоражила сеть пикантным видео

Instagram @inamoratawoman

Полуголая Ратаковски взбудоражила сеть пикантным видео

Instagram @emrata

@inamoratawoman

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно вокруг Ратаковски разгорелся громкий скандал. Она снялась на обложку для модного глянца Bazaar-Украина и показала снимок в соцсети, написав, что позировала для российского издания.

Украинские пользователи раскритиковали звезду за такое пренебрежение, зато россияне повеселились от души.

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Персона
Эмили Ратаковски
Тег
шоу-бизнес
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