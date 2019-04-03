Полуголая Ратаковски взбудоражила сеть пикантным видео

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которую называют одной из самых раскрепощенных моделей, порадовала поклонников очередной обнаженной фотосессией.

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала горячее видео со съемок, на котором хвастается подтянутыми ягодицами в нижнем белье (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Менее чем за сутки этот ролик набрал более 4 млн просмотров в соцсети. А в комментариях поклонники не стеснялись в выражениях своих эмоций.

Instagram @emrata

Помимо видео она также показала несколько снимков той же фотосессии, где демонстрирует фигуру во всей красе. Стоит отметить, что именно той части тела, которую Ратаковски показала, она чаще всего уделяет больше внимания, публикую кадры в соцсети.

Instagram @inamoratawoman

Instagram @emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно вокруг Ратаковски разгорелся громкий скандал. Она снялась на обложку для модного глянца Bazaar-Украина и показала снимок в соцсети, написав, что позировала для российского издания.

Украинские пользователи раскритиковали звезду за такое пренебрежение, зато россияне повеселились от души.

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