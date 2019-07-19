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Полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото

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Украинская телеведущая и модель Катя Осадчая поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав стройную фигуру.

"А между тем, позади уже половина лета", — написала Осадчая.

Полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото

Катя Осадчая

Фото из Instagram

Полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото

Катя Осадчая

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото
Полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото
Полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото
Полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото
Полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Кати Осадчей, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото

Катя Осадчая и Маша Ефросинина

Фото из Instagram

Полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото

Катя Осадчая продемонстрировала стройную фигуру

Фото из Instagram

Полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото

Катя Осадчая сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото

Соблазнительная Катя Осадчая

Фото из Instagram

Полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото

Катя Осадчая в ярком купальнике

Фото из Instagram

Полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото

Катя Осадчая продемонстрировала стройную фигуру

Фото из Instagram

Полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото

Катя Осадчая продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Катя Осадчая обнародовала архивное семейное фото со старшим сыном Ильей. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram по случаю 16-го дня рождения Ильи.

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Персона
Катя Осадчая
Место
Украина
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