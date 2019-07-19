Полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото

Украинская телеведущая и модель Катя Осадчая поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав стройную фигуру.

"А между тем, позади уже половина лета", — написала Осадчая.

Катя Осадчая Фото из Instagram

Катя Осадчая Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Катя Осадчая обнародовала архивное семейное фото со старшим сыном Ильей. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram по случаю 16-го дня рождения Ильи.

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