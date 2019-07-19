Полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото

Украинская телеведущая и модель Катя Осадчая поделилась с поклонниками пикантным снимком.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав стройную фигуру.
"А между тем, позади уже половина лета", — написала Осадчая.
Катя Осадчая
Фото из Instagram
Катя Осадчая
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Кати Осадчей, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Катя Осадчая и Маша Ефросинина
Фото из Instagram
Катя Осадчая продемонстрировала стройную фигуру
Фото из Instagram
Катя Осадчая сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Катя Осадчая
Фото из Instagram
Катя Осадчая в ярком купальнике
Фото из Instagram
Катя Осадчая продемонстрировала стройную фигуру
Фото из Instagram
Катя Осадчая продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, Катя Осадчая обнародовала архивное семейное фото со старшим сыном Ильей. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram по случаю 16-го дня рождения Ильи.
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