Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры

Украинская поп-певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным снимком.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Кароль позировала в белье черного цвета, которое отлично подчеркнуло ее стройную и сексуальную фигуру.
Тина Кароль
Фото из Instagram
Тина Кароль продемонстрировала сексуальную фигуру
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Кароль. Они засыпали ее комплиментами.
"Шикарная, Тина. На тебя совсем не похоже", "Фигура просто огонь", "Тина, ты такая красивая", "Девушка, что вы творите?", "Какая же ты сексуальная", — прокомментировали люди.
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Тина Кароль в красном платье
Фото из Instagram
Тина Кароль соблазнительно позирует на камеру
Фото из Instagram
Тина Кароль
Фото из Instagram
Тина Кароль
Фото из Instagram
Тина Кароль обнажилась
Фото из Instagram
Тина Кароль
Фото из Instagram
Тина Кароль показала пышный бюст
Фото из Instagram
Роскошная Тина Кароль
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.
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