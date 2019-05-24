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/Красота

Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры

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Украинская поп-певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Кароль позировала в белье черного цвета, которое отлично подчеркнуло ее стройную и сексуальную фигуру.

Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры

Тина Кароль

Фото из Instagram

Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры

Тина Кароль продемонстрировала сексуальную фигуру

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Кароль. Они засыпали ее комплиментами.

"Шикарная, Тина. На тебя совсем не похоже", "Фигура просто огонь", "Тина, ты такая красивая", "Девушка, что вы творите?", "Какая же ты сексуальная", — прокомментировали люди.

Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры
Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры
Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры
Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры
Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры
Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Тины Кароль, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры

Тина Кароль в красном платье

Фото из Instagram

Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры

Тина Кароль соблазнительно позирует на камеру

Фото из Instagram

Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры

Тина Кароль

Фото из Instagram

Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры

Тина Кароль

Фото из Instagram

Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры

Тина Кароль обнажилась

Фото из Instagram

Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры

Тина Кароль

Фото из Instagram

Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры

Тина Кароль показала пышный бюст

Фото из Instagram

Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры

Роскошная Тина Кароль

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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