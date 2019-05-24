Полуголая Кароль засветила сексуальную фигуру: горячие кадры

Украинская поп-певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Кароль позировала в белье черного цвета, которое отлично подчеркнуло ее стройную и сексуальную фигуру.

Тина Кароль Фото из Instagram

Тина Кароль продемонстрировала сексуальную фигуру Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Кароль. Они засыпали ее комплиментами.

"Шикарная, Тина. На тебя совсем не похоже", "Фигура просто огонь", "Тина, ты такая красивая", "Девушка, что вы творите?", "Какая же ты сексуальная", — прокомментировали люди.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

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